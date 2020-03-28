مؤسّس أمازون.. تضخّم الثروة في زمن «كورونا»

المصدر: واشنطن - وكالات

«مصائبُ قومٍ عند قومٍ فوائدُ».. أمطر فيروس «كورونا» 5.5 مليارات دولار على خزائن مؤسّس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، منذ بدء تفشّي الوباء، فيما ارتفعت ثروته نحو 3.9 مليارات دولار الخميس الماضي، لتصل عتبة 120 ملياراً. وتشير صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى أنّ الثورة الجديدة تكفي لشراء 188 ألف سبيكة ذهبية فيما لو أُخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.



واستفاد بيزوس هذا الأسبوع من أفضل ثلاثة أيام في أداء البورصة الأمريكية منذ العام 1933، ما مكّن سهم أمازون من استرداد كل خسائره التي خلّفها فيروس «كورونا» خلال مارس الجاري. وفيما يتداول سهم أمازون عند 1920 دولاراً حالياً، يمتلك بيزوس نحو 12 في المئة من أسهم «أمازون».



لقد أنقذ بيزوس نفسه من خسائر هائلة ببيعه حصة كبيرة من أسهمه خلال أول أسبوع من فبراير الماضي، إذ كان التوقيت الذي اختاره للبيع مثالياً إلى حد بعيد، وفق ما تشير صحيفة «الغارديان». ويُقدر ما باعه الثري الأمريكي بنحو 3 في المئة من مجمل الأسهم التي يمتلكها في أمازون، فيما يشير تحليل «وول ستريت جورنال»، إلى أنّ أسهم بيزوس بيعت بنفس الأسعار التي كانت تباع بها خلال الأشهر الـ12 الماضية.