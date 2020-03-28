آلية بديلة لتسوية النزاعات التجارية العالمية

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعد الاتحاد الأوروبي و15 دولة أخرى منها الصين آلية بديلة لتسوية النزاعات التجارية، أمس بهدف الالتفاف على حالة الشلل التي تفرضها الولايات المتحدة على آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الآلية الجديدة المعروفة باسم «اتفاقية التحكيم للاستئناف متعددة الأطراف المؤقتة» ستمارس نفس دور لجنة منظمة التجارة العالمية ومن المتوقع أن تمارس اللجنة عملها الأسابيع المقبلة ويمكن انضمام أي دولة عضو بمنظمة التجارة إلى الآلية الجديدة.

وتضم قائمة الدول التي اقرت الآلية الجديدة مع أوروبا والصين والصين، أستراليا والبرازيل وكندا وشيلي وكوستاريكا وجواتيمالا وهونج كونج والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة وسويسرا وأورجواي.