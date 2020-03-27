2.5 تريليون دولار احتياجات الأسواق الناشئة لمواجهة تداعيات كورونا

المصدر: أ ف ب

قدر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة حاجة الأسواق الناشئة من الأموال لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بنحو 2,5 ترليون دولار .

وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق ، أن جائحة كوفيد-19 دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش الذي سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية.

وقالت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: من الواضح أننا دخلنا في انكماش، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقالت جورجييفا مع التوقف المفاجئ للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة، 2.5 تريليون دولار.

وأضافت : نظن أن هذا هو الحد الأدنى، مشيرة إلى أن أكثر من 80 دولة بالفعل مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي.



