«كورونا» يُربك الأمن الغذائي العالمي

المصدر: سنغافورة - رويترز

في ظل تفشي فيروس «كورونا»، شهد العديد من دول العالم تهافتاً على الشراء لاحتياجات منزلية وشاع مشهد أرفف المتاجر الخالية من البضائع، وسط قلق من تحرك الحكومات لتقييد تدفق المواد الغذائية الأساسية.

وقال فين زيبيل، خبير الاقتصاد الزراعي في بنك أستراليا الوطني: «بدأ الناس يشعرون بالقلق». وتابع: «إذا بدأ كبار المصدرين يبقون على الحبوب في بلادهم، فسيُقلق ذلك المشترين حقاً.. إنه أمر مفزع وغير رشيد لأن العالم بالأساس به وفرة من الغذاء».

وتفيد بيانات وزارة الزراعة الأمريكية بأن الإنتاج العالمي المجمّع من الأرز والقمح، سيسجل على الأرجح مستوى قياسياً هذا العام عند 1.26 مليار طن. وأظهرت البيانات أن الإنتاج يمكنه بسهولة تلبية احتياجات الاستهلاك من المحصولين وزيادة المخزونات بنهاية العام لمستوى قياسي 469.4 مليون طن.