دعوة لإعفاء الدول الأشد فقراً من الديون

المصدر: واشنطن، بروكسل ـ وكالات

حث صندوق النقد والبنك الدوليان أمس مقرضي الديون الثنائية الرسميين على تقديم إعفاء فوري للبلدان الأشد فقراً في العالم والتي تواجه تداعيات خطيرة من فيروس كورونا سريع الانتشار.



ودعت المؤسستان في بيان مشترك الدائنين الثنائيين الرسميين إلى التعليق الفوري لمدفوعات دول المؤسسة الدولية للتنمية، التي يقطنها ربع سكان العالم وثلثا السكان الذين يعيشون في فقر مدقع.



وقال الصندوق والبنك «هذا سيساعد دول المؤسسة على صعيد متطلبات السيولة الفورية لمعالجة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا ويتيح الوقت لتقييم تأثير الأزمة والمتطلبات التمويلية لكل دولة».



كما دعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي أمس إلى إنشاء «أداة دين مشتركة» من أجل تمويل دعم النظم الصحية ضمن التعبئة العامة لمواجهة الفيروس.



وجاءت الدعوة في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عشية عقد قادة الدول الأوروبية السبع والعشرين لقاء قمة عبر الفيديو مكرس بالكامل لبلورة استجابة جماعية للتعامل مع الوباء.



وقع الرسالة رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا ولكسمبورغ وإيرلندا وسلوفينيا واليونان.