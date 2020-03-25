مطار «لندن سيتي» يعلّق جميع الرحلات بسبب «كورونا»

المصدر: لندن - أ ف ب

علق مطار «لندن سيتي» القريب من المنطقة المالية في العاصمة البريطانية، أمس، جميع الرحلات حتى نهاية أبريل المقبل بسبب جائحة «كورونا».



وقال المطار في بيان: «لقد اتخذنا القرار الصعب ولكن الضروري بالتعليق المؤقت لجميع الرحلات التجارية والخاصة من المطار». وأضاف: «سوف يبدأ سريان ذلك مساء الأربعاء 25 مارس الجاري، ويتوقع أن يستمر حتى نهاية أبريل المقبل، وسنُبقي الوضع قيد المراجعة». وتابع: «في المرحلة الحالية هذا وضع متسارع وغير مسبوق، ونعتقد أن هذا هو القرار المسؤول».



ويمر بالمطار أكثر من 5 ملايين راكب سنوياً، ويخدم بشكل خاص الوجهات الأوروبية ورجال الأعمال القادمين والمغادرين لمنطقة المال في لندن.