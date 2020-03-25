علق مطار «لندن سيتي» القريب من المنطقة المالية في العاصمة البريطانية، أمس، جميع الرحلات حتى نهاية أبريل المقبل بسبب جائحة «كورونا».
وقال المطار في بيان: «لقد اتخذنا القرار الصعب ولكن الضروري بالتعليق المؤقت لجميع الرحلات التجارية والخاصة من المطار». وأضاف: «سوف يبدأ سريان ذلك مساء الأربعاء 25 مارس الجاري، ويتوقع أن يستمر حتى نهاية أبريل المقبل، وسنُبقي الوضع قيد المراجعة». وتابع: «في المرحلة الحالية هذا وضع متسارع وغير مسبوق، ونعتقد أن هذا هو القرار المسؤول».
ويمر بالمطار أكثر من 5 ملايين راكب سنوياً، ويخدم بشكل خاص الوجهات الأوروبية ورجال الأعمال القادمين والمغادرين لمنطقة المال في لندن.
مطار «لندن سيتي» يعلّق جميع الرحلات بسبب «كورونا»
علق مطار «لندن سيتي» القريب من المنطقة المالية في العاصمة البريطانية، أمس، جميع الرحلات حتى نهاية أبريل المقبل بسبب جائحة «كورونا».
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