صندوق النقد يخصص 50 مليار دولار لمساعدة دول جنوب الصحراء الأفريقية

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن صندوق النقد الدولي اعتزامه توفير 50 مليار دولار تسهيلات ائتمانية طارئة لدول جنوب الصحراء الأفريقية بحلول أول أبريل المقبل، بهدف تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في هذه الدول.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن بيانٍ للصندوق نشره على موقعه الإلكتروني القول: «الدول الأعضاء في صندوقنا تحتاج إلينا أكثر من أي وقت مضى. المناقشات بين فرق الصندوق ومسؤولي الدول (الأفريقية) تحقق تقدماً سريعاً».



وذكر الصندوق أنه تلقى طلبات للحصول على تسهيلات ائتمانية طارئة من نحو 20 دولة، ويتوقع وصول طلبات من 10 دول أخرى، حيث أغلقت أغلب دول أفريقيا حدودها وأوقفت رحلات الطيران، في ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة بجائحة «كورونا» بها إلى أكثر من 2000 حالة خلال أقل من شهر.



يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه صندوق النقد والبنك الدوليين الجهات المانحة للقروض السيادية بتأجيل تحصيل الديون من الدول الفقيرة بسبب جائحة «كورونا».



وحذرت المنظمتان، اليوم، من أن «كورونا» ستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة بالنسبة إلى الدول النامية. وأضافتا أن تأجيل تحصيل الديون سيتيح على الفور فسحة مالية أكبر بالنسبة إلى الدول لمكافحة الأزمة بشكل عاجل.



جاء هذا البيان المشترك للصندوق والبنك قبل القمة المقررة عبر تقنية الفيديو «كونفرانس» لزعماء مجموعة العشرين غداً الخميس.