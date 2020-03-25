واشنطن تدعو الرياض إلى "طمأنة" الأسواق النفطية والمالية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية، أوّل مصدّر للنفط في العالم، إلى "طمأنة" الأسواق النفطية والمالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق.

وقال بومبيو في مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، إن الرياض بصفتها "رئيس مجموعة العشرين" هذا العام، و"دولة نفطية رائدة"، "لديها فرصة حقيقية لتظهر على مستوى التحديات" في حين انهارت أسعار النفط، وفق ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية.

وتنظّم السعودية غداً الخميس قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة «كورونا» المستجدّ.