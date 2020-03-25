ترامب يرغب بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي قبل عيد الفصح

المصدر: (دبي - البيان)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يرغب بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والسماح له بمزاولة أنشطته المعتادة قبل حلول عيد الفصح، والذي سيكون موعده في الــ 12 من أبريل المقبل، أي بعد أقل من 3 أسابيع من الآن.

وذلك على الرغم من الانتشار المتسارع لفيروس «كورونا» المستجد في بلده. وأدلى ترامب بهذه التصريح ضمن المقابلة التلفزيونية التي أجراها أمس مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، وذلك في فعالية حية بثتها الشبكة بعنوان «فيرتشوال تاون هول» من مقر البيت الأبيض.

وقال ترامب: «إننا نفتح هذا البلد المدهش، لأنه يتعين علينا أن نفعل. وأود أن يجري ذلك بحلول عيد الفصح». وأضاف: «أتمنى حدوث ذلك، إن عيد الفصح يوم هام لعدة أسباب أخرى، لكني أود أن يحظى بأهمية خاصة هذا العام لهذا السبب تحديداً. أود أن يشهد هذا اليوم إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وأنا متلهف لذلك». وقال ترامب: «كلما عدنا إلى ما كنا عليه من قبل بصورة أسرع، كلما كان ذلك أفضل». وأكد ترامب أنه لا يستطيع تحمل الاتجاه الحالي لغلق النشاط التجاري في الولايات المتحدة بأكملها.