رئيس مجلس النواب الأمريكي: يمكن التوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز لمواجهة «كورونا»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعربت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقادها فى إمكانية التوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز المالي لمواجهة فيروس «كورونا»، مشيرةً فى الوقت ذاته إلى أنها غير متأكدة من مدى السرعة التي سيتعامل بها مجلس الشيوخ مع الحزمة.



ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن بيلوسي قولها في تصريحات لقناة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية الأمريكية في واشنطن، إنه من غير الواضح مدى سرعة إجراء تصويت في مجلس الشيوخ؛ نظراً للحاجة إلى وضع صياغة نهائية لمشروع القرار.



وأضافت بيلوسي أنها علمت أن هناك احتمالاً بأن يصوّت مجلس الشيوخ غداً على الحزمة إذا تم اليوم التوصل إلى اتفاق، موضحةً أنها تسعى للحصول على موافقة بالإجماع على صفقة التحفيز المالي في مجلس النواب.



وكان خلاف قد دبّ أمس الاثنين بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي حول حزمة التحفيز التى تبلغ قيمتها تريليوني دولار.



وسادت حالة من التشكّك حول حزمة الانقاذ المقترحة بعد ساعات من رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تمرير حزمة التحفيز الهائلة في تصويت مساء أول من أمس الأحد.