«إيرباص» تلغي توزيع أرباح 2019

المصدر: (باريس - رويترز)

عززت «إيرباص» السيولة لديها بتسهيل ائتماني موسع بقيمة 15 مليار يورو (16 مليار دولار)، أمس، مع تعليق توقعاتها لعام 2020 استجابة لأزمة فيروس كورونا التي أدت إلى وقف تحليق عدد كبير من أساطيل الطائرات في أنحاء العالم.

وانضمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية لمنافستها الأمريكية بوينغ في إلغاء توزيعات أرباح عام 2019، البالغة قيمتها الإجمالية 1.4 مليار يورو. ولم تسحب إيرباص من أي خطوط ائتمان، وقالت إن لديها سيولة كافية للتكيف مع تداعيات فيروس كورونا في ظل توافر سيولة بنحو 30 مليار يورو.

وقالت «إيرباص» إنها وضعت تدابير تشغيلية لتوفير السيولة مع استئناف الإنتاج جزئياً بمصانع في فرنسا وإسبانيا بعد إغلاقها على مدى أربعة أيام.