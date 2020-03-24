الجنيه المصري عملة تسوية في «بنى»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلن صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري تضمين الجنيه المصري كعملة تسوية مستخدمة في منصة «بنى» للمدفوعات العربية في إطار التحضير لإطلاق منصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للصندوق، وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية بالمنصة.

وستقدم منصة «بنى» خدمات المقاصة والتسوية لعملة الجنيه المصري إلى جانب عملات الدولار الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي والدينار الأردني والدينار البحريني والريال السعودي وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

كما ستقدم المنصة متعددة العملات خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.