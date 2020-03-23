تاس: تاتنفت الروسية تقول من الخطأ زيادة إنتاج النفط في أبريل

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس شركة إنتاج النفط الروسية تاتنفت قوله، اليوم الاثنين، إن تعزيز إنتاج الخام في أبريل المقبل ليس «ملائماً» بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا في سوق الطاقة العالمية.



ويحل بنهاية مارس الجاري أجل اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا لخفض إنتاج النفط العالمي. وكان نايل ماجانوف، رئيس تاتنفت، يتحدث للصحفيين عقب اجتماع لمنتجي النفط في مقر وزارة الطاقة الروسية.