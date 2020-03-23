وزير الطاقة الأمريكي: تحالف نفطي مع السعودية إحدى الأفكار قيد البحث

المصدر: واشنطن – رويترز

أبلغ وزير الطاقة الأمريكي تلفزيون بلومبرغ أمس، أن إقامة تحالف نفطي بين الولايات المتحدة والسعودية، أكبر منتج في أوبك، هو إحدى «الأفكار» التي يتداولها صناع السياسات الأمريكيين، لكن من غير المؤكد أن يتحول إلى مقترح رسمي. وقال الوزير دان برويليت «لا أعرف ما الذي سَيُقدم بصورة رسمية... في إطار عملية السياسات العامة». وقال إن قراراً لم يتخذ بشأن «أي شيء من هذا القبيل».



وقال مصدر مطلع على النقاشات الجارية داخل وزارة الطاقة لرويترز أمس، إن المسؤولين منخرطون عن كثب في محادثات بين الوزارة والبيت الأبيض بخصوص سبل إشاعة الاستقرار في أسواق الطاقة. وسترسل إدارة ترامب قريباً ممثل طاقة خاصاً إلى السعودية من وزارة الطاقة الأمريكية حيث سيقضي أشهراً على الأقل هناك لتطوير المحادثات بين البلدين.

وأبلغ برويليت تلفزيون بلومبرغ أن إدارة ترامب ستشرع عند نقطة ما في جهد دبلوماسي بخصوص أسواق النفط. وقال إنه سيعمل على ذلك المسار بالتعاون مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين آخرين.