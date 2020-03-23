يو.بي.إس يخفض توقعات أسعار النفط والطلب مع زيادة المخزونات

المصدر: دبي - رويترز

خفض يو.بي.إس، أمس، توقعاته لأسعار النفط والطلب العالمي على الخام بما يتراوح بين 5 و10 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي في مارس الجاري وذلك مع تسبب فيروس كورونا في تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتأجيج تخمة في المعروض أثارها انهيار اتفاق أوبك.



وقال بنك الاستثمار السويسري في مذكرة «هوى الطلب بسبب القيود على التنقل خوفاً من كوفيد-19 فيما تغمر الإمدادات السوق بعد انهيار اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج. من المرجح أن يسفر هذا عن زيادة كبيرة في مخزونات النفط».



وقلص البنك توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط في نهاية يونيو إلى 20 دولاراً للبرميل بعدما كانت 30 دولاراً للبرميل و28 دولاراً للبرميل على التوالي. كما خفض البنك توقعاته للأسعار في سبتمبر ونهاية ديسمبر المقبلين.



وقدّر يو.بي.إس أن الطلب على النفط هذا العام سيتراجع بما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي في 2020 وأن تصل قدرات التخزين العالمية المتاحة على البر إلى حوالي 900 مليون برميل.



وبذلك ينضم البنك السويسري إلى بنك غولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا في خفض توقعات أسعار النفط والطلب لعام 2020.