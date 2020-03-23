ترامب يبدي ضيقه من الإغلاق الاقتصادي بسبب فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

ألمح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى أن صبره آخذ في النفاد بسبب الإغلاق الاقتصادي الناجم عن إجراءات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب على تويتر ليل الاحد الاثنين "لا يمكن أن نسمح بأن يكون العلاج أسوأ من المشكلة نفسها. في نهاية فترة ال15 يوما سنتخذ قرارا بشأن الطريق الذي نريد أن نسلكه".

وكان ترامب يشير إلى فترة الإغلاق التي بدأت الاثنين لمدة 15 يوماً وإطلاق سلسلة من التوصيات الفيدرالية حول التباعد الاجتماعي وغيرها من الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وتنتهي بعد أسبوع من الثلاثاء.

وذكر مسؤولو صحة وحكام ولايات يواجهون انتشار الوباء أنهم يتوقعون أن يستمر فرض قيود جماعية على حركة الناس وإغلاق معظم قطاعات الاقتصاد الأميركي فترة من الوقت.

إلا أن ترامب أعاد تغريد في وقت سابق من الاثنين العديد من الدعوات لتغيير سريع في الاستراتيجية.

ومن بين هذه التغريدات "15 يوما وبعد ذلك نعزل الفئات الأكثر عرضة للخطر ومن تبقى منا يعودون الى العمل قبل أن تكون نهاية الجميع".

وجاء في تغريدة أخرى "صحيح، 15 يوما وبعد ذلك نبقي على حماية الفئات الأكثر تعرضا للخطورة كما يلزم، ويعود الباقون الى العمل".