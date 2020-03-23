بيزوس يستقطب العمال المُسَرّحين للعمل في مخازن «أمازون»

المصدر: دبي - البيان

طلب الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، من عمال المطاعم المُسَرّحين من وظائفهم في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد، الالتحاق بالعمل في وظائف مؤقتة لدى المخازن والمستودعات في شركته «أمازون» للتسوق الإلكتروني، لحين عودتهم لوظائفهم لدى جهات عملهم الأصلية.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي»، فقد أصدر بيزوس بياناً صحفياً أول من أمس أعاد فيه التأكيد على ما سبق أن أعلنته «أمازون» في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، بشأن تعيين 100,000 موظف في وظائف جديدة، وذلك للوفاء بالزيادة الهائلة في الطلب على خدماتها في ظل تفشي «كورونا» في الولايات المتحدة.

وقال بيزوس: «نأمل أن ينضم الأشخاص الذين سُرّحُوا من وظائفهم إلينا لحين أن يكون بمقدورهم العودة إلى وظائفهم الأصلية».

وأكد بيزوس أن «أمازون» طبقت عدداً من التدابير المتعلقة بالصحة والسلامة.