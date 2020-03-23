رئيس شركة بدبي يتعهد بـ 5 ملايين دولار لإيجاد لقاح لكورونا

المصدر: دبي- سيد صالح

تعهد كورام شروف، رئيس مجموعة «آي بي سي جروب» المتخصصة في الاستثمارات التقنية في دبي، بتقديم مبلغ 5 ملايين دولار كمساهمة من جانبه لمساعدة صناعة الأدوية، الأطباء والعلماء في جهودهم لتطوير لقاح فعال قادر على مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب تقارير صحفية، فقد انضم شروف إلى شركة «فاكسبيو» البريطانية المتخصصة في أبحاث التقنية الحيوية، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة «أوكسفورد»، وذلك للعمل لديها كمستشار استراتيجي.

وكانت الشركة قد نجحت في تطوير لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، وهو قيد الاختبار على الحيوانات حالياً للوقوف على مدى فاعليته في مكافحة الفيروس.

وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يساعد هذا اللقاح في الحد من تفشي «كورونا» في كافة أنحاء العالم.

وبذلك، يكون شروف، قد انضم إلى كوكبة من أشهر رجال الأعمال العالميين الذين أعلنوا عن مساهمات وتبرعات لمكافحة «كورونا»، ومنهم الأمريكي بيل غيتس، والصيني جاك ما، ولي كا- شينغ، أغنى رجل في هونغ كونغ.