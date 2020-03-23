4 تريليونات دولار للشركات الأمريكية

المصدر: واشنطن ـ أ ف ب

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس، أن خطة إنقاذ طارئة تعدّها الإدارة الأمريكية لصالح الأعمال التجارية التي تضررت بفعل جائحة «كورونا» عالمياً تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليونات دولار.

وقال منوتشين لشبكة «فوكس نيوز»: إن الخطة تتضمن «حزمة مهمّة يتم العمل عليها بالاشتراك مع الاحتياطي الفدرالي لتخصيص ما يقارب من أربعة تريليونات دولار كسيولة يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد».

ويشكل مبلغ أربعة تريليونات دولار نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي السنوي في الولايات المتحدة. وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار الخطة اليوم نظراً لحاجة الأمريكيين الذين تم تسريحهم من أعمالهم أو ممن يعانون من تداعيات الأزمة للأموال فوراً. ومن شأن الخطة أن تقدّم للشركات أموالاً تمكّنها من مواصلة الدفع للموظفين حتى وإن اضطرّت للإغلاق بسبب الوضع الحالي. وأفاد بأن الخطة التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس تشمل نحو نصف الموظفين.

وأكد أن العائلات الأمريكية ستحصل على دفعات مباشرة تضمن قدرتها على الاستمرار بواقع ألف دولار للبالغ و500 دولار لكل طفل.

وقال: «سيبلغ معدّل الأموال المودعة أو المصروفة كشيكات لعائلة من أربعة أفراد نحو 3000 دولار». وأضاف أنه سيتم تخصيص أكثر من مئة مليون دولار للمستشفيات المهددة بإنهاكها بأعداد كبيرة من المرضى المصابين بالفيروس.