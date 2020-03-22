الاتحاد الأوروبي يتوقع انكماشاً اقتصادياً

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن ركود هذا العام قد يكون أسوأ بكثير عما كان متوقعاً من قبل، مقترحة تعليقاً لقواعد التكتل المالية الصارمة من أجل التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد المميت الذي دفع اقتصاده إلى أن يتوقف.

وذكرت المفوضية في بيان أنه بافتراض استمرار الأزمة الصحية حتى بداية يونيو أو ما بعده، قد يكون تراجع النشاط الاقتصادي في 2020 شبيهاً بانكماش 2009، وهو أسوأ عام للأزمة الاقتصادية والمالية. ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، أشارت المفوضية إلى أن افتراضها الأساسي من أسبوع فقط مضى عن انكماش 1 % للناتج الاقتصادي هذا العام قد يكون متفائلاً.