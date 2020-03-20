السيولة تبقي على زخم الدولار

المصدر: طوكيو - رويترز

استأنف الدولار صعوده المتواصل مقابل عملات رئيسة، أمس، إذ تسببت تقلبات عنيفة للسوق المالية ومخاوف بشأن شح السيولة بفعل وباء فيروس كورونا في تدافع المستثمرين على النقد.

وتراجع الجنيه الاسترليني إلى قرب أدنى مستوى منذ 1985 على الأقل مقابل العملة الأمريكية.

وهوى الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في 17 عاماً، بينما هبط الدولار النيوزيلندي قرب أدنى مستوى في 11 عاماً، إذ يتخارج المستثمرون من الأصول المرتفعة المخاطر. وارتفع الدولار لفترة وجيزة مقابل الدولار والاسترليني بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج لشراء أصول رداً على تفشي فيروس كورونا، لكن حتى هذا المسعى طغى عليه الاندفاع نحو الدولار.

ويبيع المستثمرون ما باستطاعتهم للاحتفاظ بأموالهم على صورة دولار بسبب حجم الضبابية غير المسبوق الناجم عن التفشي، الذي يهدد بشل أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي. وارتفع الدولار 1.1 بالمئة مقابل الاسترليني إلى 1.1497 دولار مقترباً من أقوى مستوى منذ 1985 على الأقل، إذ أدى التدافع صوب الدولار إلى الإضرار بجميع العملات دون استثناء