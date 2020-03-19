أسعار النفط تسجل أكبر ارتفاع يومي منذ 12 سنة

المصدر: دب أ

سجلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس أكبر ارتفاع يومي لها منذ 2008، في الوقت الذي أظهرت فيه الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط مؤشرات على اعتزامها الحد من إنتاجها، مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه التدخل في أزمة أسعار النفط في "الوقت المناسب".

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة في بورصة نيويورك للسلع بنسبة تصل إلى 24% اليوم، ولكن الأسعار مازالت أقل بنسبة 60% عن مستواه قبل بداية العام الحالي، حيث تراجعت الأسعار بشدة في أعقاب فشل دول تجمع "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق بشأن حصص الإنتاج في أوائل مارس الحالي، مما أدى إلى اندلاع حرب أسعار بين روسيا والسعودية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحيته، قال الرئيس ترامب إنه يبحث عن "أرض وسط" في حرب أسعار النفط العالمية، مضيفا أن هذه الحرب "كارثية بالنسبة لروسيا لأن اقتصادها بالكامل يعتمد عليه (النفط) وتحصل على أقل أسعار له منذ عقود... وأقول إنها سيئة للغاية بالنسبة للسعودية، لكنهم يخوضون حربا، إنهم في حرب أسعار وإنهم في حرب إنتاج. في الوقت المناسب سأتدخل".

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 85ر4 دولارات أي بنسبة 8ر23% إلى 22ر25 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل. وكان سعر خام غرب تكساس قد تراجع خلال تعاملات أمس إلى أقل من 06ر20 دولارا للبرميل قبل أن يسترد جزءا من خسائره وينهي التعاملات عند مستوى 37ر20 دولارا للبرميل أي بانخفاض نسبته حوالي 24% عن اليوم السابق.

وارتفع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في تعاملات بورصة لندن اليوم بمقدار 59ر3 دولارات أي بنسبة 4ر14% إلى 47ر28 دولارا للبرميل في التعاقدات الآجلة.