سوق أبوظبي يسجل أكبر ارتفاع يومي في تاريخه

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر رصد «البيان»، تحقيق سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر وتيرة صعود يومية في تاريخه بعد ارتفاعه 8.41% في نهاية تداولات جلسة الخميس بدعم محفزات وإجراءات حكومية، استهدفت الأسواق لتخفيف تداعيات «كورونا»، وشمل ذلك تأسيس صندوق صانع سوق بقيمة مليار درهم، وخفض الحد الأقصى لهبوط الأسهم من 10% إلى 5%.

وتشير البيانات إلى أن أكبر وتيرة ارتفاع سابقة حققها سوق أبوظبي بلغت 7.92% في 14 ديسمبر 2009.

وجاءت مكاسب سوق أبوظبي بدعم رئيسي من صعود «بنك أبوظبي الأول» 14.93% و«بنك أبوظبي التجاري» 14.41% و«الدار العقارية» 7.1% و«اتصالات» 6.94% و«أبوظبي الإسلامي» 6.42%.

بينما صعد سوق دبي المالي بنسبة 2.85% أو ما يعادل 50.41 نقطة وهي ثاني أكبر مكاسب يومية خلال الشهر الجاري ليغلق عند 1818.24 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم قيادية مثل «إعمار العقارية» بنسبة 12.06% و«دبي للاستثمار» 7.92% و«إعمار للتطوير» 6.98% و«الإمارات دبي الوطني» 0.55%