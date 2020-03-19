إياتا: السعودية ودبي والمغرب تعلق مؤقتا قاعدة لاستخدام مدارج المطارات

المصدر: البيان الإلكتروني

قال نائب رئيس إياتا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد علي البكري اليوم الخميس إن السعودية ودبي والمغرب علقت قاعدة تطالب شركات الطيران باستخدام معظم خدماتها المجدولة وإلا ستفقد مدارج الهبوط في مطارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما ألغت شركات الطيران في شتى أنحاء العالم مئات الرحلات الجوية بسبب تدهور الطلب على السفر الناجم عن تفشي الفيروس.

ومن جانبه أضاف محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في مؤتمر صحفي أن 7.2 مليار دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط حتى 11 مارس الماضي بسبب وباء "كورونا". كما أدت الأزمة إلى انخفاض الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 60% على المسارات الرئيسية.

وفي هذا الصدد يقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» مجموعة من المقترحات لدعم شركات الطيران منها:

• توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم.

• تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية إذ يعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسياً للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات.

• تقديم حسومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020 و/أو تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020، والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.