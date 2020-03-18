السعودية تزيد صادرات النفط في مايو

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت وزارة الطاقة السعودية أمس إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لتتجاوز العشرة ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد الكهرباء.

وقالت الــــوزارة في بيان: «السعودية ستستغل الغاز المنتجـــ في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميـــل يوميـــاً من استهلاك النفط المحلي».

وقالت إن ذلك «سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يومياً».

لم تذكر الوزارة كمية الخام التي تعتزم السعودية تصديـــرها في أبريل، وهو التوقيت الذي قالت إنها تعتزم زيادة إمداداتها النفطية فيه إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يومياً.