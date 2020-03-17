"إيرباص" تعلن وقف التصنيع في مواقعها بفرنسا وإسبانيا بسبب كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية المصنعة للطائرات، إنها ستوقف التصنيع في مواقعها بفرنسا وإسبانيا، بصورة مؤقتة، لمدة أربعة أيام، وذلك ردا على أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت "إيرباص" في بيان لها بأن "ذلك سيتيح وقت كافِ لتنفيذ شروط صارمة للصحة والسلامة، من حيث النظافة والتنظيف والعزل الذاتي، مع تحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة".

وتأتي الخطوة بينما تستعد فرنسا لتطبيق إغلاق في البلاد على الطراز الإيطالي، بدءا من الظهر (1100 بتوقيت جرينتش)، مع السماح للأشخاص بمغادرة منازلهم فقط عند الضرورة القصوى.

وكانت إسبانيا أعلنت حالة الطوارئ، وانضمت إلى إيطاليا وفرنسا في اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى إبقاء المواطنين داخل المنازل.