استحواذ لـ«إنفستكورب» في بلجيكا

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت إنفسكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس دخولها السوق البلجيكي عبر الاستحواذ على مبنى «ذا بريدج»، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.

والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها الرئيسي للتسويق والبحث والتطوير. وستشغل كوكاكولا العقار، بالإضافة إلى عدد من المستأجرين الثانويين الحاليين. وجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفستكورب في أوروبا.