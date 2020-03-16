الصين تدعم تمويل التجارة والقروض الاستهلاكية لتعزيز الاقتصاد

المصدر: (بكين - رويترز)

قال مسؤول في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، إن الصين ستشجع البنوك على تقديم المزيد من التمويل التجاري والقروض الاستهلاكية في محاولة لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تأثير تفشي فيروس كورونا.

وأضاف يي يوان مسؤول أبحاث السياسات في اللجنة خلال مؤتمر صحفي أمس، أن التجارة الخارجية تواجه «صعوبات كبيرة نسبياً» إذ لم يتم بعد احتواء الوباء في أنحاء العالم. وقال إن اللجنة ستشجع البنوك على زيادة التمويل التجاري لدعم استقرار الوضع.

وكان البنك المركزي الصيني أقر بالفعل اعتباراً من 13 مارس حصة إعادة إقراض منخفضة التكلفة بقيمة 184 مليار يوان (26 مليار دولار) بهدف دعم الشركات، بما في ذلك تلك التي تصنع المعدات اللازمة للسيطرة على وباء فيروس كورونا.

وصرح سون قوه فنغ رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خلال نفس المؤتمر الصحفي، أن البنوك المحلية أصدرت 107.5 مليارات يوان أخرى على شكل قروض بمعدلات فائدة تفضيلية للشركات الصغيرة والشركات الزراعية.