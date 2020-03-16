«أرامكو» تقلّص الإنفاق الرأسمالي والأرباح تنخفض 21 %

المصدر: دبي - رويترز

قالت «أرامكو» السعودية إنها تعتزم ترشيد الإنفاق الرأسمالي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، معلنة انخفاض أرباحها في 2019 بالمخالفة للتوقعات في أول إعلان نتائج بعد إدراجها. وبانخفاضه 21 % العام الماضي، لم يرقَ صافي الربح لتوقعات المحللين للفترة التي كان بيع الأسهم ذروة تطوراتها، قبل أشهر من تحول وباء فيروس كورونا إلى عامل في أسعار النفط.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يدور الإنفاق الرأسمالي في 2020 بين 25 و30 مليار دولار، وكان 32.8 مليار دولار في 2019، في ضوء الأوضاع الحالية في السوق وتقلبات أسعار السلع في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر في بيان: إن شركة النفط العملاقة أخذت خطوات لترشيد خطط الإنفاق الرأسمالي في 2020 عقب تفشي فيروس كورونا. وأضاف أن تفشي كورونا وانتشاره السريع يوضح أهمية المرونة والقدرة على التكيف مع الأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار.

وأدرجت «أرامكو» أسهمها في الرياض في ديسمبر في طرح عام أولي هو الأضخم في العالم، بقيمة قياسية بلغت 29.4 مليار دولار، بلغ تقييم الشركة على أساسه 1.7 تريليون دولار. ونزل سهم «أرامكو» عن سعر الطرح الأولي الأسبوع الماضي للمرة الأولى، في حين تهاوت أسعار النفط عقب انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك ومنتجين من خارجها. ونزلت أسعار النفط 50 % تقريباً من أعلى المستويات التي وصلت إليها في يناير، وسجلت في التاسع من مارس أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ حرب الخليج في 1991.

وأعلنت «أرامكو» المملوكة بنسبة 98 % للدولة ربحاً صافياً بلغ 88.2 مليار دولار لعام 2019، انخفاضاً من 111.1 ملياراً في 2018.

وتوقع 15 محللاً في استطلاع أجرته رفينيتيف أن تحقق «أرامكو» ربحاً صافياً قدره 346.6 مليار ريال (92.6 مليار دولار) في 2019.