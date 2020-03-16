منوشين لا يتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إنه لا يتوقع أن يدفع تفشي فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي إلى ركود، حتى على الرغم من أن النمو سيتباطأ، بعدما أوقف الكثير من الشركات عملياتها لوقت ما. ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، قال منوشين إنه «في وقت لاحق من العام، سينتعش الاقتصاد بشكل واضح، حيث نكافح هذا الفيروس».

وقال على شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إنني أتوقع أن نشهد انتعاشاً كبيراً في وقت لاحق هذا العام. وجاء حديث منوشين، حيث أصيب العديد من الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم بالشلل، استجابة لمواجهة الفيروس الذي ينتشر بشكل سريع.