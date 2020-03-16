«كورونا» يصل إلى «جولدمان ساكس»

المصدر: (لوس أنجليس - د ب أ)

أكدت مؤسسة جولدمان ساكس المالية الأمريكية تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا ضمن العاملين. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جولدمان ساكس أخبرت طاقم العمل أنها تلقت تأكيداً بإصابة موظف بمكتبها في لندن بالفيروس، مضيفة أنه في عزل ذاتي بمنزله.

وأضافت جولدمان ساكس أن الموظف كان في إجازة منذ التاسع من مارس، مشيراً إلى أنه تلقى التأكيد بإصابته بالفيروس الجمعة. وكانت جولدمان ساكس أعلنت في وقت سابق إصابة موظف في مكتبها في سيدني بالفيروس. وقالت في بيان إنه تم إبلاغ من خالطوا الحالتين المصابتين وطُلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم.