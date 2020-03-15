موظفو صندوق النقد والبنك الدولي يعملون من المنزل

المصدر: واشنطن - رويترز

نصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموظفين في مكاتبهما في واشنطن يوم الجمعة بالعمل من المنزل بعد تأكد إصابة موظف في الصندوق بفيروس كورونا الجديد.

وتشمل النصائح، وهي غير إلزامية، نحو 2000 موظف بمقر الصندوق وحوالي 16 ألف موظف في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن ومستشارين خارجيين. والمؤسسات المتجاورة مقرها في وسط واشنطن قرب البيت الأبيض. وقال متحدث باسم الصندوق إن الموظف الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا يخضع للعزل الصحي الذاتي ويتلقى الرعاية الطبية الملائمة.

وأضاف: «نعمل مع السلطات الصحية المحلية لتحديد المخالطين للموظف والذين ربما أصيبوا». وقال متحدث باسم البنك الدولي إنه لم تثبت إصابة أي موظف أو مستشار بالبنك بفيروس كورونا.