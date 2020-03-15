الإنترنت مستمر للمتخلفين عن الدفع في أمريكا

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة إن شركات كبرى لتقديم خدمات الإنترنت، تشمل (كومكاست كورب) و(إيه.تي آند تي) و(فريزون كوميونيكيشنز)، وافقت على عدم قطع الخدمة عن المشتركين على مدى الستين يوماً المقبلة حتى إذا لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم بسبب العراقيل التي أحدثها فيروس كورونا.

وقال أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية: إن اللجنة بعد التواصل مع أكثر من 50 شركة أعلنت موافقة تلك الشركات أيضاً على إعفاء المنازل والشركات الصغيرة من الرسوم المتأخرة بسبب الظروف الاقتصادية المرتبطة بتفشي وباء كورونا. كما وافقت تلك الشركات أيضاً على إتاحة نقاط لخدمة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي هوتسبوت) لمن يحتاجها.

ومن المتوقع أن يعمل ويدرس ملايين الأمريكيين من المنزل، إذ تحثّ الولايات والشركات المواطنين على البقاء بعيداً عن أماكن العمل والمدارس لتقليل احتمالات انتشار فيروس كورونا.

وعبّرت شركات الإنترنت عن ثقتها في قدرة الشبكات الأمريكية على تحمل القفزة المتوقعة في استخدام الخدمة.