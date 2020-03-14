«كورونا» يهزّ ثقة المستهلك الأمريكي

المصدر: (واشنطن - رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي دون المتوقع في أوائل مارس مع استجابة المستهلكين لجائحة فيروس كورونا وتراجع حاد لأسواق الأسهم، لكنهم تمسكوا بالأمل في أن تكون أي تعطيلات للنشاط الاقتصادي مؤقتة. ويشير مسح صادر عن جامعة ميشيغان إلى أن المستهلكين لم يصبهم الهلع من الفيروس شديد العدوى، والمتسبب في المرض المسمى كوفيد-19، لكن ذلك كان قبل التراجعات الحادة للأسواق المالية في الآونة الأخيرة.

وقالت الجامعة إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع 5% إلى قراءة تبلغ 95.9، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الثقة إلى 95.0 أوائل الشهر الحالي. وأضافت: لعل العامل الأهم في الحد من ردود الأفعال الأولية للمستهلكين هو الاعتقاد واسع النطاق بأن الجائحة حدثٌ مؤقت.