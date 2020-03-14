توقع انخفاض اسعار النفط في الربع الثاني والثالث من العام

خلص مسح لرويترز إلى أن أسعار النفط تتجه لأن تقبع قرب المستويات المنخفضة الحالية خلال الأشهر المقبلة، إذ أن انهيار اتفاق بين كبار المنتجين للحد من الإنتاج يضر بسوق مترنحة أصلا بسبب هبوط الطلب الناجم عن فيروس كورونا.

وخفض محللون في استطلاع الرأي السريع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى 42 دولاراً للبرميل في المتوسط هذا العام مقابل 60.63 دولاراً في المتوسط في استفتاء فبراير الشهري.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي نحو 34.87 دولاراً في الربع الثاني و39.05 دولار في الربع الثالث قبل أن يسترد بعض القوة ويصل إلى 44.08 دولاراً في الربع الأخير من العام. ويتوقع المسح الذي شمل 21 محللاً بلوغ متوسط سعر الخام الأمريكي 30.37 دولاراً للبرميل في الربع الثاني ونحو 37 دولاراً للعام بأكمله.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا للسمسرة: تأخرت نهاية «أوبك+» كثيراً وانخفاض الأسعار هنا في طريقه للاستمرار لربعي السنة المقبلين على أقل تقدير. سيحتاج كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط الاعتياد على أسعار نفط تحت الثلاثين دولاراً.

وهبطت العقود الآجلة للخام أكثر من 30% يوم الاثنين، وهو أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ 1991، بعد أن أخفقت منظمة (أوبك) وحلفاؤها، بينهم روسيا في الاتفاق على مد أجل تخفيضات إنتاجهم.