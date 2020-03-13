السعودية تعزل عملاتها الواردة من الخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراءٍ وقائي واحترازي من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بحسب صحيفة "الشرق الاوسط".

وأوضحت مؤسسة النقد، أن «العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرهما من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة في إمكانية نقل الفيروسات»، مشيرة إلى أهمية اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية الأنفس من الإصابة بالفيروس من خلال الاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الأنفلونزا.

وأكدت المؤسسة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات .