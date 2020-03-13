اجتماع أوبك بالفيديو

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط خسائرها وهبط برنت 9% إلى أدنى مستوى للجلسة عند 32.57 دولاراً للبرميل، وفاقم هبوط النفط خطر فيض من الإمدادات الرخيصة مع تعهد السعودية بزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي في مواجهتها مع روسيا.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت لليوم الثاني على التوالي، أمس، في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظراً على السفر من أوروبا عقب قرار منظمة الصحة العالمية إعلان تفشي فيروس كورونا بأنه وباء، وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المستبعد عقد اجتماع فني لأوبك والمنتجين المستقلين مزمع في 18 مارس.

ومن المقرر انتهاء اتفاق لخفض إنتاج النفط أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك ، في نهاية الشهر الجاري. والأسبوع الماضي، فشلت أوبك في التوصل إلى اتفاق لزيادة تخفيضات إنتاج النفط أو لتمديد القيود الحالية. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس للصحفيين إن من المرجح أن يعقد الاجتماع الفني عبر رابط فيديو.