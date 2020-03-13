43 مليار دولار دعم صيني للشركات الصغيرة

المصدر: (بكين – وكالات)

عزز قطاع المصارف الصيني، دعمه المالي للمشروعات الصغيرة، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، عن رابطة المصارف الصينية، أن المصارف المحلية والخاصة، قدمت دعماً ائتمانياً، بقيمة 298.3 يوان (42.8 مليار دولار).

ولفتت الرابطة الصينية إلى أن جميع البنوك المحلية الـ 134، والمصارف الخاصة الـ 18، كشفت عن تدابير مفصلة للخدمات المالية لدعم المشروعات في استئناف الإنتاج، والتغلب على آثار كورونا.

وأشارت إلى أن الدعم تم توجيهه بصورة رئيسة، إلى الشركات شديدة الصغر، وهي التي تأثرت بصورة كبيرة من المرض. وأعلن بنك التنمية الآسيوي، خلال الشهر الجاري، أن تفشي فيروس كورونا، قد يؤدي إلى خسائر في الاقتصاد العالمي، تصل إلى 347 مليار دولار.