الصين تتوقع انحسار الوباء في يونيو

المصدر: بكين – رويترز

أعلنت الصين أن وباء (كورونا) بلغ ذروته، وأن انتشاره العالمي قد ينتهي بحلول يونيو إذا طبقت بقية البلدان إجراءات احتواء مثل التي اتخذتها حكومة بكين الشيوعية.

وقال كبير المستشارين الصحيين للحكومة الصينية تشونغ نان شان (83 عاماً) وهو خبير في علم الفيروسات واشتهر بالمساعدة في مكافحة تفشي فيروس سارس في 2003،: إن الأزمة قد تنتهي بحلول منتصف العام.

وأضاف: «إذا حشدت جميع البلدان مواردها فقد ينتهي الأمر بحلول يونيو. لكن إذا لم تتعامل بعض البلدان مع العدوى والأضرار بجدية وتتدخل على نحو قوي فسوف يستمر الأمر لفترة أطول».

وأصيب أكثر من 126 ألف شخص بالفيروس في أنحاء العالم، الغالبية العظمى منهم في الصين وأودى بحياة 4624 شخصاً وفقاً لإحصاء رويترز.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مما يعني أنه ينتشر على نحو سريع في أنحاء العالم.