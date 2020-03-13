السعودية تستأجر 19 ناقلة نفط عملاقة

المصدر: (نيويورك - رويترز)

استأجرت الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) بصفة مؤقتة ما يصل إلى 19 ناقلة عملاقة هذا الأسبوع، منها ست من المنتظر أن تنقل نحو 12 مليون برميل من الخام السعودي إلى الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات ومصادر، مع قيام الرياض بزيادة الشحنات في خضم حرب أسعار مع روسيا.

وقالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، يوم الثلاثاء، إنها سترفع إمدادات النفط إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان)، وهو ما يزيد بمقدار 300 ألف برميل يومياً على طاقتها الإنتاجية القصوى.

وقالت مصادر بقطاع الشحن البحري إن جهود بحري لحجز ناقلات قادت نشاط السوق على مدى اليومين الماضيين، وهو ما يساعد على ارتفاع حاد لأسعار الشحن للناقلات العملاقة والناقلات الضخمة.