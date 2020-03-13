سنغافورة تعد حزمة تحفيزية ثانية

المصدر: (سنغافورة - د ب أ)

أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، أمس، أنه يتم الإعداد لحزمة إجراءات تحفيزية ثانية لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لي هسين القول في بيان متلفز، إن الدولة المدينة سوف تتخذ إجراءات لدعم الشركات والعاملين، ولكنه لم يقدم التفاصيل المالية لهذه الإجراءات. وأضاف أن الحكومة سوف تساعد الشركات في تحمل تكاليفها واستمرار التدفقات النقدية، كما سوف تساعد المواطنين في الاحتفاظ بوظائفهم.

وأوضح رئيس الوزراء: «اقتصادنا يتعرض لضربة كبيرة» مضيفاً: «لن ينجو أحد، الكل سوف يشعر بالتداعيات بمستويات مختلفة». وأشار لي هسين إلى أن سنغافورة تتوقع تسجيل مزيد من حالات الإصابة في ظل تفشي الفيروس عالمياً، ولكنه أكد أن بلاده لن تشدد إجراءات مواجهة الفيروس.