أبوظبي عضواً بنادي نفوط القياس العالمية قريباً

المصدر: (أبوظبي - وام)

تدشن إمارة أبوظبي من خلال شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قريباً دخولها إلى نادي الدول التي تصدر معياراً قياسياً لخاماتها من النفط، وذلك بعد الإعلان الوشيك عن أسعار البيع المستقبلية لخام مربان لشهري مارس وأبريل 2020، الأمر الذي سيمنح العملاء التخطيط بشكل أفضل من جهة، ويسبغ على اسم الإمارة والإمارات قيمة مضافة جديدة من عناصر القوة الناعمة.

وتصنف نفوط العالم حسب مواقع الإنتاج (برنت من بحر الشمال، وغرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة)، أو حسب كثافتها. ولكل من هذه الخامات معاييرها القياسية التي تشكل مفردات عقود البيع الدولية. وضمن هذه اللوحة العالمية بمختلف عناصر القوة الظاهرة أو الضمنية، فإن خام مربان سيصبح معياراً قياسياً عالمياً مشكلاً بذلك ذراعاً جديدة في القوة الناعمة، التي توظفها «أدنوك» لاستدامة التنمية الوطنية الشاملة.

وكانت أبوظبي قد أعلنت في وقت سابق عن ارتقائها إلى المرتبة السادسة في مخزون النفط والغاز على مستوى العالم، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للبترول،وكان جوهر الرسالة لهذا الإنجاز هو أن القوة الناعمة لدولة الإمارات تكتسب بالنمو المؤسسي.