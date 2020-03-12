«بيبسي» تشتري «روكستار» مقابل 3.85 مليارات دولار

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

أعلنت شركة المشروبات الخفيفة والمقرمشات الأمريكية بيبسيكو (بيبسي)، أمس، موافقتها على شراء شركة مشروب الطاقة روكستار مقابل 3.85 مليارات دولار، في إطار مساعي بيبسي للتوسع في قطاعات جديدة للمشروبات، مع تراجع إقبال المستهلكين على المشروبات الغازية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الصفقة، هي أول خطوة استراتيجية لشركة بيبسيكو تحت رئاسة الرئيس التنفيذي الجديد رامون لاجوارتا الذي تولى المنصب في 2018، مضيفة أن بيبسي وروكستار ترتبطان باتفاقية توزيع في أمريكا الشمالية منذ 2009.

يذكر أن بيبسي ومنافستها كوكاكولا تخوضان سباقاً من أجل إضافة منتجات جديدة إلى قائمة منتجاتهما في الوقت الذي ينصرف فيه المستهلكون عن المشروبات السكرية.

وتضم قائمة منتجات بيبسي في مجال مشروبات الطاقة حالياً كيكستارت وجيم فويل وأيه.إم.بي، في حين أعلنت كوكاكولا في العام الماضي عن إنتاج مشروب طاقة خاص بها باسم كوك إنيرجي، إلى جانب حصتها في شركة مشروبات الطاقة مونستار بيجفيريدج كورب.

كما استحوذت كوكاكولا في عام 2018 على سلسلة مقاهي كوستا كوفي.