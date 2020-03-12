لوفتهانزا تلغي 23 ألف رحلة

المصدر: (فرانكفورت - أ ف ب)

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أنّ التخفيض الحادّ لقدراتها بسبب وباء كورونا المستجدّ سيؤدّي إلى إلغاء 23 ألف رحلة بين 29 مارس و24 أبريل.

وقالت المجموعة في بيان إنه «بسبب الظروف الاستثنائية... تنشر (لوفتهانزا) اليوم خطط تخفيض الرحلات»، وأضافت أنه توجد «إلغاءات إضافية منتظرة في الأسابيع المقبلة».

وتضاف هذه الرحلات الملغاة إلى 7.100 رحلة ألغيت سابقاً وتشمل برنامج الرحلات الشتوية الممتدّ إلى 28 مارس.

وأعلن عملاق النقل الجوي الجمعة الماضية تخفيضاً يصل إلى 50 % من قدراته، أي عدد الركاب الذين يمكن أن يسافروا على متن طائراته، وذلك بسبب «انخفاض حادّ في الحجوزات» جراء انتشار كوفيد-19.

وأضافت الشركة «سيعلن لاحقاً عن تعديلات تشمل ما بعد 25 أبريل».