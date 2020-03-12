«أدنوك» قادرة على تزويد الأسواق بـ 4 ملايين برميل في أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن لدى منتجي النفط في الإمارات قدرات إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها بسرعة في ظل الظروف الحالية، آملاً باتفاق جديد بين المنتجين يدعم توازن السوق.

وفي أول تعليق له منذ اجتماع أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة الأخير، قال المزروعي في تدوينة على موقع التواصل «تويتر»: نشعر بخيبة أمل لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق من قبل أوبك بلس، وبالتالي فإن إعلان التعاون الحالي سينتهي في نهاية مارس 2020. وأضاف: يتمتع المنتجون في دولة الإمارات بقدرة إنتاجية كبيرة سيتم تفعيلها بسرعة في ظل الظروف الحالية.

وختم المزروعي في تدوينة أخرى بالقول: لعبت أوبك وأوبك بلس دوراً مهماً في تحقيق استقرار السوق. تؤمن الإمارات إيماناً راسخاً بأن اتفاقية جديدة ضرورية لدعم سوق متوازن وأقل تقلباً.

خطط أدنوك

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن أدنوك ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة، مشددا على أن الشركة اليوم في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداته.

وأضاف: تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك أدنوك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً في أبريل. كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً.

وقال: بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم المجلس الأعلى للبترول، وتضافر جهود فريق العمل في كافة شركات المجموعة، تمتلك أدنوك اليوم مرونة كبيرة تتيح لها إمكانية التكيف مع متغيرات ومستجدات السوق، وذلك نتيجةً للتطور والنقلة النوعية التي شهدتها الشركة في السنوات الأخيرة الماضية التي ركزنا خلالها على تمكين كوادرنا البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة وزيادة الربحية والاستثمار في تطوير مواردنا من النفط والغاز والنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وساهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز سرعة ومرونة وقدرة أدنوك على الاستجابة لمتغيرات الأسواق. مؤكداً معاليه بأن أدنوك مستمرة بالتزامها بهذه الركائز الأساسية فيما تواصل العمل على تحقيق تقدم ملموس في مشاريعها المتنوعة في كافة مراحل وجوانب القطاع.

تعزيز القيمة

وأوضح أنه ضمن التزام أدنوك بالمرونة والاستجابة لعوامل السوق، ولضمان إعطاء العملاء صورة مستقبلية واضحة، سيتم الإعلان قريباً عن أسعار البيع المستقبلية لشهري مارس وأبريل 2020، مما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل.

وأوضح أن أدنوك مستمرة في التزامها بتعزيز القيمة في كافة مراحل وجوانب الأعمال، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والمعالجة والتكرير والمشتقات والبتروكيماويات، وأن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث والنمو والتوسع، والعمل على تعزيز القيمة المحلية المضافة لهذه المشاريع بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد والموردين المحليين، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد استمرار أدنوك بالعمل على تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية للشركة، وترسيخ مكانتها مزوداً موثوقاً للنفط والغاز وتعزيز علاقاتها مع العملاء والزبائن والشركاء في مختلف أنحاء العالم.

وقال: الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة، مستمرة بالسير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالمحافظة على مبادئ مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون الدولي، وأنها تؤمن بمبادئ الشراكة الاستراتيجية والإيجابية والحوار وتوافق الآراء لتحقيق مصالح جميع الأطراف وفي مختلف المجالات.