أدنوك: 4 ملايين برميل يومياً إلى الأسواق في أبريل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن أدنوك تمتلك إمكانية لإمداد أسواق النفط العالمية بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل القادم، وأنها تعمل على تسريع التقدم نحو هدف الوصول إلى سعة إنتاجية، تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً.

وأضاف أن الشركة لديها مرونة كبيرة، تتيح لها إمكانية التكيف مع متغيرات ومستجدات السوق. وأوضح أنه سيتم الإعلان قريباً عن أسعار البيع المستقبلية لشهري مارس وأبريل 2020، بما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل. وأضاف أن الإمارات تؤمن بمبادئ الشراكة الاستراتيجية والإيجابية والحوار وتوافق الآراء، لتحقيق مصالح جميع الأطراف، وفي مختلف المجالات.

وقال معالي سهيل المزروعي، في سلسلة تدوينات عبر «تويتر»، إن لدى المشغلين في الإمارات، طاقة إنتاجية وفيرة، ستدخل الخدمة سريعاً، في ضوء الأوضاع الحالية في السوق العالمية، مؤكداً أن التعاون الحالي لتحالف أوبك والمنتجين خارجها، سينتهي بنهاية مارس 2020، معرباً عن أسفه لعدم تمديد الاتفاق. وأعرب عن أمله بأن اتفاقاً جديداً سيكون مهماً لدعم سوق متوازنة وأقل تقلباً.

وانهارت الأسبوع الماضي محادثات بين أعضاء التحالف غير الرسمي، الذي يضم دول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، والذي ظل يدعم الأسعار منذ 2016. ورفضت روسيا دعوة أوبك لتعميق تخفيضات المعروض القائمة، لترد المنظمة بإلغاء قيود الإنتاج.





