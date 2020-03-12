بنك إنجلترا يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2016

المصدر: (لندن ـ رويترز)

خفض بنك إنجلترا المركزي، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، إلى 0.25 في المئة، وأعلن إجراءات لدعم الإقراض المصرفي، قبل الإعلان عن ميزانية، من المنتظر أن تعزز الإنفاق لدعم الاقتصاد البريطاني، في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

يأتي الخفض، عقب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء خارج الجدول الزمني المعتاد لبنك إنجلترا، منذ الأزمة المالية في 2008. بهذا، يعود سعر الفائدة الحالي للمستويات المتدنية التي كان عليها، بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.