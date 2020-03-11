سيتي جروب: أرباح الشركات تنخفض 10 %

المصدر: نيويورك - رويترز

قال محللون في سيتي جروب إن أرباح الشركات العالمية الكبرى قد تنخفض 10 % هذا العام مع تنامي المخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عقب نشوب حرب أسعار بين منتجين رئيسيين للنفط السعودية وروسيا.

وقال روبرت بكلاند المحلل في سيتي جروب في مذكرة الليلة الماضية «تظل المخاطر قائمة علي الجانب النزولي، مع انكماش محتمل لربحية السهم بين 15 و20 %، وهذا يتفق مع أن نتيجة نمو الناتج المحلي العالمي 1.5 %». وكان الانخفاض الحاد لأسعار النفط والتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا من الأسباب الرئيسية لخفض توقعات البنك.

وتوقع بكلاند الأسبوع الماضي أن تنزل ربحية الأسهم العالمية نحو 10 % إذا أدى فيروس كورونا لتباطؤ النمو العالمي إلى 2 % في 2020.