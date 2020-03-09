شراكة استثمارية لـ«إم بي إف» و«الأهلي كابيتال»

المصدر: دبي- البيان

بحث الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف» الوطنية، مع وفد البنك الأهلي المصري الخطوات التنفيذية للشراكة الاستثمارية لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر ،خاصه في مجال الرعاية الصحية، وذلك بعد اتفاقية التعاون الاستثماري التي تم توقيعها مؤخراً بين المجموعة والبنك الأهلي المصري بمركز دبي المالي العالمي.

وضم وفد البنك الأهلي المصري، كريم سعادة الرئيس التنفيذي للأهلي كابيتال «الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وطارق الغزالي المدير العام الإقليمي للبنك في الإمارات وحسين طنطاوي الرئيس التنفيذي للبنك في مركز دبي المالي، وكريم أبو النجا رئيس الاستثمار بالأهلي كابيتال وحاتم المشاط نائب الرئيس التنفيذي وتامر زهران مدير الاستثمار بالأهلي كابيتال.

وأعلن الجانبان، عقب الاجتماع الذي عقد في مقر مجموعة» إم بي إف«بمنطقة جميرا بدبي، أن أولى المشاريع الاستثمارية المشتركة، في مجال الرعاية الصحية عالية الجودة في مصر ستكون من خلال الاستحواذ على أحد المستشفيات الحديثة في مصر لتكون نواة لإنشاء أكبر منصة لخدمات الرعاية الصحية في مصر والتي ستغطي كافة المحافظات، كما أعلن الجانبان أنه سيتم في دبي قبل نهاية أبريل توقيع الاتفاق النهائي بشكل رسمي لتنفيذ باكورة مشروعات الرعاية الصحية في مصر تمهيداً للبدء في الخطوات التنفيذية لتشغيل المشروع والتي سيتبعها خطوات تنفيذية أخرى لمد الخدمات الصحية المتميزة تدريجياً بكافة محافظات مصر.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، في بيان صحافي إن» المجموعة تستهدف دخول السوق المصري بقوة حيث قامت القيادة السياسية في مصر بتوفير بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار.