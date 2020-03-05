ضغوط بيع على الأسهم المحلية وبايدن يرفع الأمريكية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية أمس، واقتصرت المكاسب على 7 أسهم وسط ضغوط بيع استهدفت أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات بعدما أثار خفض طارئ من المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة المزيد من القلق بشأن الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. واقتفت الأسواق الإماراتية أثر خسائر معظم أسواق المنطقة، إذ هبطت بورصة مصر 1.9% والكويت 0.85% والبحرين 0.52% والسعودية 0.42%.

وانخفض سوق دبي 2.24% وسوق أبوظبي 2.84%. في المقابل، صعدت الأسهم العالمية بدعم أنباء إيجابية عكست حالة من الاطمئنان لدى المستثمرين. ففي وول ستريت، قفزت الأسهم الأمريكية بأكثر من 2 % وسط تفاؤل المستثمرين حيال تقدم جو بايدن المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 1.8 %، وارتفع ستاندرد آند بورز 1.4 %، وزاد ناسداك المجمع 1.73 %.كذلك صعدت الأسهم الأوروبية مدعومة بأنباء عن التحفيز النقدي، حيث ارتفعت فايننشال تايمز 1.45 % وصعد داكس 1.19 % وارتفع كاك 1.33. وأغلقت أسهم اليابان مستقرة مع صعود العقود الآجلة لوول ستريت في أعقاب نتائج أولية للسباق الانتخابي الأمريكي. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.08%.